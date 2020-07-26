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Зеленского обвинили в имитации миротворческой деятельности

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Фото: Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский имитирует миротворческую деятельность, однако на самом деле он поэтапно срывает исполнение минских соглашений. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

По его словам, при этом украинскому лидеру необходимо «сохранить политическое лицо». Кондратьев добавил, что он, зная, что Россия не является участником конфликта, через разговор с президентом России Владимиром Путиным создает имитацию миротворческой деятельности.

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину в воскресенье, 26 июля. Позже на сайте Кремля раскрыли подробности разговора глав государств: отмечалось, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, и главной его темой стал вопрос урегулирования кризиса на Украине.

На первом за три года саммите в «нормандском формате», который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, в документе отмечалось, что минские договоренности остаются базисом для работы в «нормандском формате», а также было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.

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