В Донбассе началось 21-е бессрочное перемирие

С полуночи понедельника, 27 июля в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом сообщает «НВ».

Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. В штабе Операции объединенных сил сообщили, что на линии разграничения появятся контролеры и СМИ, а «по масштабу подобных мероприятий [такого] не было за весь период проведения операции».

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Политолог Руслан Бортник отметил на своей странице в Facebook, что стороны в 21-й раз попытаются соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.

Ранее о соблюдении режима прекращения огня с 27 июля заявили в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

ТКГ согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе 22 июля. ДНР назвала этот шаг прорывом. Россия также позитивно отреагировала на согласование мер.