В ДНР заявили о прорыве на переговорах по Донбассу

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на заседании были достигнуты результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня. Меры вступят в силу с 27 июля. «Это стало возможным благодаря нашей настойчивой позиции и ее принципиальной поддержке со стороны Российской Федерации», — отметили в МИД ДНР.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.