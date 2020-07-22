ДНР сообщила о согласовании новых мер по контролю за режимом прекращения огня

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения, передает ТАСС со ссылкой на МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Новые меры должны вступить в силу с понедельника, 27 июля, сообщили в Донецке.

Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного. Также включают в себя обязательство не размещать тяжелые виды вооружений в населенных пунктах и вблизи них и влекут строгие дисциплинарные меры к нарушителям режима прекращения огня.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.