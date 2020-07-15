Задержанного в Киеве «куратора» ДНР назвали ключевым свидетелем по делу MH17

Гражданин Украины, которого СБУ задержала в начале июля в Киеве и назвала куратором самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии ГРУ, является ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе. Об этом заявили в расследовательской группе Bellingcat, передает «Радио Свобода».

По данным Bellingcat, задержанного зовут Андрей Кунавин. Десять лет назад у него были проблемы с законом, сейчас он имеет связи с криминальным миром и «элитой в Москве». «Можно его назвать политическим "решалой", который мог найти связь между уголовным и политическим миром», — сказал представитель Bellingcat Христо Грозев.

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Он отметил, что Кунавин тесно общался с фигурантами дела MH17 Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко. Они разговаривали с ним как с «влиятельным человеком». «В любом случае это ключевой свидетель, который даст информацию о том, что называется "цепочкой власти", — пояснил Грозев. — Он должен быть человеком, который в курсе, как принимались решения и на персональном, и на структурном уровне».

Кунавин арестован на два месяца. Он отказывается давать показания, заявил украинский прокурор Александр Банник.

Ранее ценным свидетелем по делу Boeing называли экс-начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого украинские спецслужба вывезли из не подконтрольной Киеву территории летом 2019 года. В сентябре его передали России в рамках большого обмена.

Boeing 777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа назвала обвиняемыми украинца Харченко и россиян Дубинского, Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова). По версии следствия, они имели отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого был сбит лайнер.