Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ). Об этом сообщается на сайте украинской спецслужбы.

Задержанный гражданин Украины К., будучи «внештатным представителем спецслужб РФ», участвовал в создании разведывательного управления ДНР, говорится в сообщении. Ему инкриминируется создание террористической организации.

В СБУ утверждают, что к ним в руки попали записи телефонных разговоров К. с фигурантами дела о сбитом малайзийском Boeing Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко, а также записи других звонков, «которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ» за контроль над ДНР.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!