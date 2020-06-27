В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». Об этом сообщает NRC.

Согласно опубликованным записям, после запуска ракеты ополченцы Донбасса предположили, что сбили украинский военный самолет. В частности, об этом говорили подозреваемые Леонид Харченко и Сергей Дубинский, отмечает издание. Последний звонил еще одному фигуранту дела, Олегу Пулатову, и спросил о запуске ракеты. Уточняется, что в ответ на это Пулатов сказал: «"Бук" сбил "Сушку"».

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В прокуратуре отметили, что никаких других самолетов, кроме MH17, 17 июля 2014 года ополчение не сбивало, а в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты ракеты «Бук».

Ранее прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук». Прокуратура попросила допросить еще раз свидетеля, который проходит в деле как X48. Он утверждает, что 17 июля 2014 года заметил проезжавший зенитно-ракетный комплекс «Бук» около блокады ополченцев на дороге из Снежного в Саур-Могилу.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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