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В суде по MH17 рассказали о русских солдатах и сотрудниках ФСБ рядом с «Буком»

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Мемориал на месте падения самолета
Мемориал на месте падения самолета

Нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой во время суда по делу о сбитом в Донбассе Boeing МН17 рассказала о показаниях свидетеля, заявившего о присутствии русских солдат и сотрудников ФСБ рядом с зенитным комплексом «Бук». Об этом сообщает The Stawell Times-News.

По словам стороны обвинения, некий свидетель признался, что видел российских военнослужащих, которые присутствовали рядом с «Буком». Он также якобы слышал от своих спутников о присутствии людей из ФСБ в момент катастрофы.

Прокурор также заявила, что российская военная разведка, возможно, взломала австралийскую федеральную полицию, чтобы распространять фейковые данные.

Суд по делу о крушении пассажирского Boeing 777 начался 9 марта, в настоящий момент он приостановлен до 23 марта. Для рассмотрения были назначены несколько судей, по ходу дела прокуратура может выдвигать обвинения новым фигурантам. Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Как отмечается, сторона обвинения сообщила о наличии доказательств причастности России к крушению самолета.

В июне 2019 года международное следствие по делу сбитого MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

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