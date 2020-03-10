Слушания по делу сбитого в Донбассе МН17 отложили

В Нидерландах суд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА Новости.

По его словам, суду необходимо обсудить ряд вопросов и принять соответствующее решение. «Это означает, что мы вынуждены прервать слушания сейчас до понедельника 23 марта 10:00 (12:00 мск)», — заявил Стинхейс. В день возобновления слушаний суд сообщит о своем решении по поступившим заявкам по делу, добавил он.

Суд по делу о крушении пассажирского Boeing 777 начался 9 марта. Для рассмотрения были назначены несколько судей, по ходу дела прокуратура может выдвигать обвинения новым фигурантам дела. Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Как отмечается, сторона обвинения в деле о катастрофе сообщила о наличии доказательств причастности России к крушению самолета.

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В июне 2019 года международное следствие по делу сбитого MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

18 февраля из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что на месте крушения не было найдено ни одного ракетного комплекса «Бук». Спустя несколько дней JIT сообщила о наличии свидетеля запуска ракеты.

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