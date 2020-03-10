Прокуратура рассказала о доказательствах причастности России к крушению MH17

Сторона обвинения в деле о крушении пассажирского малайзийского Boeing 777 рассказала, что у нее есть доказательства причастности России к катастрофе. Об этом заявил нидерландский прокурор Тийс Бергер, сообщает издание AD, которое ведет трансляцию из зала суда.

Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Бергер утверждает, что потом комплекс вернули на территорию России.

Он добавил, что свидетели по делу MH17 не хотят давать показания, поскольку боятся за свою жизнь. Один из них рассказал Бергеру, что вооруженные люди дважды угрожали ему пытками, после чего свидетель был вынужден покинуть свой дом.

Материалы по теме «Мы получим все ответы» В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?

Суд по делу о крушении пассажирского Boeing 777 начался 9 марта. Для рассмотрения было назначено несколько судей. Отмечается, что по ходу дела прокуратура сможет выдвигать обвинения новым фигурантам.

В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

18 февраля из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что на месте крушения не было найдено ни одного ракетного комплекса «Бук». Несколько дней спустя JIT заявила о наличии свидетеля запуска ракеты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru