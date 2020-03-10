Названа причина участия подозреваемого россиянина в суде по делу MH17

Подозреваемый по делу о крушении в 2014 году пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом может манипулировать полученной информацией во время суда, и поэтому он участвует в процессе. Такую причину назвал источник «РБК-Украина», хорошо знакомый с материалами дела.

Предполагается, что подозреваемый обзавелся адвокатами из России и Нидерландов для того, чтобы «получить легальный доступ ко всем материалам» по делу MH17, а затем использовать их в своих целях.

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Суд по делу о крушении пассажирского Boeing 777 начался 9 марта. Для рассмотрения было назначено несколько судей. Отмечается, что по ходу дела прокуратура сможет выдвигать обвинения новым фигурантам.

В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

18 февраля из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что на месте крушения не было найдено ни одного ракетного комплекса «Бук». Несколько дней спустя JIT заявила о наличии свидетеля запуска ракеты.

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