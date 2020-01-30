ЕСПЧ допустил экстрадицию «ценного свидетеля» по делу МН17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) допустил экстрадицию экс-начальника ПВО непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, известного как «ценный свидетель» по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передает «Интерфакс».

По словам юриста, суд отклонил запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить выдачу. «Несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха, — сказал Кучерена. — Уверен, справедливость восторжествует».

Адвокат добавил, что впереди рассмотрение по существу жалобы Цемаха в ЕСПЧ против Нидерландов и Украины, которым «предстоит дать ответ за совершенные деяния».

Кучерена утверждает, что не получал официальных уведомлений из Страсбурга.

Материалы по теме Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17 Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?

В декабре 2019-го Цемах подал против Украины и Нидерландов жалобу в ЕСПЧ, в которой обратил внимание на обстоятельства его похищения спецслужбами и пожаловался на применение к нему в киевском СИЗО психотропных препаратов.

Владимир Цемах был задержан украинскими спецслужбами 4 июля 2019 года у себя дома на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Его обвиняли в причастности к крушению малайзийского «Боинга» в 2014 году. Однако в сентябре Цемаха освободили из-под стражи и передали России в рамках масштабного обмена заключенными. Нидерланды пытались помешать выдаче «ценного свидетеля» и требовали от Москвы экстрадировать его.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа утверждает, что лайнер сбили ракетой комплекса «Бук». Подозреваемыми названы трое россиян и один украинец.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!