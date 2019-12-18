«Ценный свидетель» по делу МН17 подал в суд на Нидерланды и Украину

Освобожденный в рамках обмена с Россией свидетель по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передает ТАСС.

По его словам, житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратил внимание на обстоятельства его похищения спецслужбами и пожаловался на применение к нему в киевском СИЗО психотропных препаратов. «Все это вопиющие нарушения прав человека», — отметил Кучерена, рассказав, что лично подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха.

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3 декабря Служба безопасности Украины объявила в розыск Цемаха, известного в СМИ как «ценного свидетеля» по делу МН17. Отмечалось, что он скрывается от органов следствия. Цемаха также подозревают в участии в террористической организации и совершении теракта, который повлек за собой гибель людей.

Ранее, 2 декабря, Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха. Прокуроры направляли в Москву запрос на его предварительный арест и экстрадицию, однако, как считает голландская сторона, Россия тянула с ответом, позволив ему вернуться в ДНР после состоявшегося в сентябре освобождения.

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Тогда Киев выдал Цемаха Москве в рамках обмена, прошедшего по формуле «35 на 35». За два дня до обмена Киевский апелляционный суд освободил Цемаха из-под стражи, выпустив его под личное обязательство. Нидерланды пытались помешать выдаче освобожденного военного.

Цемах — экс-начальник ПВО ДНР. Его задержали 4 июля в собственном доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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