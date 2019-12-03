Освобожденного «ценного свидетеля» по делу МН17 снова объявили в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск освобожденного в рамках обмена с Россией свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха. Соответствующая информация размещена на сайте МВД Украины во вторник, 3 декабря.

В материалах ведомства отмечается, что Цемах разыскивается как лицо, скрывающееся от органов следствия. Его также подозревают в участии в террористической организации и совершении теракта, который повлек за собой гибель людей.

В качестве даты его исчезновения указывается 23 сентября.

Ранее, 2 декабря, Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха. Прокуроры направляли в Москву запрос на его предварительный арест и экстрадицию, однако, как считает голландская сторона, Россия тянула с ответом, позволив ему вернуться в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) после состоявшегося в сентябре освобождения.

Тогда Киев выдал Цемаха Москве в рамках обмена, прошедшего по формуле «35 на 35». За два дня до обмена Киевский апелляционный суд освободил Цемаха из-под стражи, выпустив его под личное обязательство. Нидерланды пытались помешать выдаче освобожденного военного.

Цемах — экс-начальник ПВО ДНР. Его задержали 4 июля в собственном доме на не подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские спецслужбы считают мужчину причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер. В СМИ Цемах стал известен как «ценный свидетель» по делу MH17.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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