«Ценный свидетель» по делу МН17 согласился на допрос Нидерландов

Свидетель по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, которые расследуют катастрофу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мой подзащитный готов в случае обеспечения его безопасности и прав дать показания нидерландским следователям с тем, чтобы доказать свою невиновность и защитить свое доброе имя и репутацию», — заявил его защитник Анатолий Кучерена.

При этом адвокат уточнил, что допрос может пройти только на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), где проживает Цемах. Кучерена подчеркнул, что Цемах оказался в «тупиковой ситуации», поскольку был объявлен в розыск не только в Нидерландах и на Украине, но и в России, куда он хотел приехать.

Материалы по теме Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17 Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?

Ранее Кучерена заявлял, что он вместе с подзащитным готовит иск в Европейский суд по правам человека. Цемах планирует потребовать компенсацию за издевательства украинских силовиков.

Бывшего командира ПВО ДНР Цемаха, задержанного в его доме на неподконтрольной Киеву территории, допрашивали в Генпрокуратуре Украины перед отправкой в Россию в рамках обмена заключенными 7 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Нидерланды настаивали на возможности повторно допросить его уже в голландской прокуратуре. Позже голландская сторона обратилась с аналогичной просьбой к России. Цемах изначально проходил по делу как свидетель, позже его статус изменили на подозреваемого.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



