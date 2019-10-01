Россию попросили помочь с допросом «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь с допросом Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом и участника обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом посол королевства в России Роб Свартбол рассказал «Интерфаксу».

По его словам, власти Нидерландов попросили помочь найти Цемаха. Они хотят «пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него», пояснил Свартбол.

Цемаха передали России в рамках обмена заключенными 7 сентября, власти Нидерландов пытались предотвратить его выдачу. Позднее появилась информация, что мужчина вернулся на территорию ДНР.

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Цемах — экс-начальник ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики. Его задержали 4 июля в его доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские спецслужбы считают мужчину причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер.

В сентябре сообщалось, что прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении «Боинга», рассматривают мужчину не как свидетеля, а как подозреваемого.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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