В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.

По его словам, решение передать Цемаха Москве принималось с учетом интересов Украины, а не Нидерландов. «Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов?» — сказал Богдан.

Также он отметил, что власти Нидерландов предприняли ряд недружественных шагов в отношении Украины. В качестве примера глава офиса президента привел участие страны в строительстве газопровода «Северный поток-2», проведенный в Нидерландах референдум о подписании с Украиной соглашения об ассоциации, а также лоббирование возвращения России в ПАСЕ. «У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха», — добавил он.

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7 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Цемаха допросили перед отправкой в Россию. Также глава государства добавил, что не будет называть «фамилии европейских лидеров, с которыми проговорили время для всех следственных действий». «Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен», — добавил политик.

Экс-начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха передали России в рамках обмена заключенными. Власти Нидерландов попытались предотвратить его выдачу. По словам главы МИД страны Стефа Блока, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить свидетеля. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что Цемаха не выдали Нидерландам из-за положений украинской конституции.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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