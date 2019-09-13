«Ценный свидетель» по делу о сбитом «Боинге» остался свидетелем

Службе безопасности Украины неизвестно о переквалифицировании Нидерландами «ценного свидетеля» по делу о сбитом в Донбассе «Боинге» Владимира Цемаха в подозреваемого. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что слышал эту информацию только в СМИ и не может ее подтвердить.

11 сентября сообщалось, что прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом, рассматривают Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого. Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве в рамках обмена заключенными.

Бывшего начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!