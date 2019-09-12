Дочь «ценного свидетеля» по делу «Боинга» передумала подтверждать отъезд отца

Мария Левченко-Цемах, дочь участника обмена между Россией и Украиной Владимира Цемаха, отказалась от подтверждения информации о том, что ее отец вернулся на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Левченко-Цемах, ее «настоятельно попросили помолчать» по этому поводу и отец, и занимающиеся госбезопасностью ведомства. «Рекомендации таких людей не стоит игнорировать», — подчеркнула она.

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Ранее Мария Левченко-Цемах подтвердила возвращение отца на Донбасс изданию «Настоящее время». 10 сентября на своей странице во «Вконтакте» она также выложила фотографию с отцом, сообщив что они едут «домой».

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». За несколько дней до этого группа депутатов Европарламента обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать Владимира Цемаха.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 19 июня были названы имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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