Нидерланды пожалели о выдаче России «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерланды сожалеют о решении Украины выдать России Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении «Боинга» в Донбассе, который стал участником обмена заключенными между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава голландского МИД Стеф Блок, передает РИА Новости.

По его словам, Амстердам «хотел бы видеть другой результат», однако с пониманием относится к решению Киева. «Украинское правительство и президент стояли перед очень сложной дилеммой, (...) столкнулись с объективными трудностями», — отметил он. Министр не уточнил, насколько критично участие Цемаха в расследовании по делу.

Ранее Блок обсудил сотрудничество по делу «Боинга» с президентом Украины Владимиром Зеленскиим.

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Парламент Нидерландов в октябре инициировал дополнительное расследование по делу о крушении «Боинга». Следователи, в частности, планируют выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство, несмотря на то, что там велись боевые действия.

В начале октября Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь найти Цемаха. Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Цемаха уже допрашивали на территории Украины перед отправкой в Москву.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена четверых обвиняемых по делу о гибели «Боинга». По версии следствия, они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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