Украина и Нидерланды обсудили сотрудничество в деле MH17

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок обсудили сотрудничество в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента, передает ТАСС.

В частности, стороны обсудили вопросы касательно завершения расследования и проведения судебного процесса по делу о крушении самолета. Помимо этого, речь шла о ситуации на юго-востоке Украины и инвестиционном сотрудничестве.

Парламент Нидерландов инициировал дополнительное расследование по делу о крушении «Боинга» 8 октября. Следователи, в частности, планируют выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство, несмотря на то, что там велись боевые действия.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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