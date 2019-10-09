Россия захотела помочь в изучении роли Украины в деле MH17

Москва готова участвовать в объективном расследовании гибели «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщили в российском посольстве в Гааге, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Россия «всегда была готова участвовать в объективном расследовании причин». Он указал, что Нидерландам об этом «хорошо известно».

8 октября депутаты голландского парламента единогласно потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении. До этого глава нидерландского МИД Стеф Блок выражал сомнение в выполнимости этой задачи, потому что для этого «потребуется сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России».

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В начале октября Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь найти Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении «Боинга», которого передали России в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Цемаха уже допрашивали на территории Украины перед отправкой в Москву.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена четверых обвиняемых по делу о гибели «Боинга». По версии следствия, они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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