В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17

Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
Это предложение было поддержано всеми четырьмя партиями, входящими в коалиционное правительство, а также четырьмя крупными оппозиционными партиями.
Законотворцы инициировали данный шаг, чтобы внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства над востоком Украины. По их мнению, для этого нужно продолжать дальнейшее изучение фактов.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отметил, что правительство с юридической точки зрения не видит оснований для этого. Также он усомнился в простоте этой задачи, «потому что для этого потребуется сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России».
Ранее представители Нидерландов допросили на Украине бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Его считают «ценным свидетелем» по делу о сбитом лайнере. При этом 3 сентября голландская прокуратура направила Украине требование не выдавать мужчину России и попросила о возможности допросить его, а 5 сентября аналогичное обращение на имя президента Владимира Зеленского поступило от группы из 40 евродепутатов.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит лайнер.