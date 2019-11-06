«Ценный свидетель» по делу МН17 засудит Украину за издевательства

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, которого считают ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе «Боинга», пожалуется в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на издевательства украинских силовиков. Об этом телеканалу НТВ рассказал российский адвокат Анатолий Кучерена, который выступит его защитником.

Юрист сообщил, что получил от Цемаха письмо с просьбой о помощи и уже приступил к подготовке иска. «Он описал, как над ним издевались, как его избивали, как его похитили в Снежном, где он живет, как его увезли в Киев», — отметил Кучерена.

Ранее в ноябре Цемах заявил, что на допросе в Генпрокуратуре Украины с участием европейских следователей на него давили и пугали пожизненным заключением и в то же время предлагали сотрудничать со следствием в обмен на «домик в Голландии».

Материалы по теме Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17 Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?

Допрос мужчины провели перед его отправкой в Россию в рамках обмена заключенными 7 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Нидерланды пытались сорвать выдачу Цемаха и настаивали на возможности повторно допросить его уже в голландской прокуратуре. Позже голландская сторона обратилась к России с просьбой помочь в организации следственных действий.

Бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер. В сентябре международная следственная группа и прокуратура Нидерландов объявили, что изменили процессуальный статус Цемаха со свидетеля на подозреваемого.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



