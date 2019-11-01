«Ценный свидетель» по делу МН17 заявил об обещанном ему «домике в Голландии»

Свидетель по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимир Цемах рассказал о допросах европейских следователей. Его слова приводит РИА Новости.

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии, это меня удивило, я торговаться не стал», — сказал он.

По его словам, представитель Генеральной прокуратуры Украины предупредил Цемаха, что ему «только пожизненное светит, но очень много будет зависеть от того, какие ты дашь ответы вот этим товарищам». Также Цемах рассказал, что следователи, которые его допрашивали, хорошо владели русским языком. Он счел их иммигрантами или воспитанниками русских семей.

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В начале октября Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь найти Цемаха. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Цемаха уже допрашивали на территории Украины перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными 7 сентября, власти Нидерландов пытались предотвратить его выдачу.

Цемах — экс-начальник ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики. Его задержали 4 июля в его доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские спецслужбы считают мужчину причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена четверых обвиняемых по делу о крушении «Боинга». По версии следствия, они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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