Россия назвала необоснованными требования выдать свидетеля по MH17

Россия назвала необоснованными требования Нидерландов выдать свидетеля для допроса по делу о катастрофе рейса MH17. Об этом на брифинге рассказала представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она отметила, что от Москвы требовали временно задержать бывшего начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Захарова добавила, что Нидерланды не выполнили ряд требований Европейской конвенции о выдаче. «Если суммировать его, то общий вывод таков: претензии голландской стороны не обоснованы», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД напомнила, что Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск. Она подчеркнула, что его даже не внесли в базу Интерпола как разыскиваемое лицо. По ее словам, если бы Россия согласилась ответить на запрос, то нарушила бы Европейскую конвенцию о защите прав человека и российское законодательство.

Захарова добавила, что приказ об аресте выдавался в устной форме и был оформлен документально только после запроса России. Она также подчеркнула, что бумаги оформляли «задним числом».

3 декабря служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск освобожденного в рамках обмена с Россией свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха. Отмечалось, что он скрывается от органов следствия. Цемаха также подозревают в участии в террористической организации и совершении теракта, который повлек за собой гибель людей.

Ранее, 2 декабря, Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха. Прокуроры направляли в Москву запрос на его предварительный арест и экстрадицию, однако, как считает голландская сторона, Россия тянула с ответом, позволив ему вернуться в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) после состоявшегося в сентябре освобождения.

Тогда Киев выдал Цемаха Москве в рамках обмена, прошедшего по формуле «35 на 35». За два дня до обмена Киевский апелляционный суд освободил Цемаха из-под стражи, выпустив его под личное обязательство. Нидерланды пытались помешать выдаче освобожденного военного.

Цемах — экс-начальник ПВО ДНР. Его задержали 4 июля в собственном доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские спецслужбы считают мужчину причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер. В СМИ Цемах стал известен как «ценный свидетель» по делу MH17.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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