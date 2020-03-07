Обозначены сроки завершения судебного процесса по делу МН17

Юристы обозначили сроки завершения судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 на территории Донецкой области в 2014 году. По оценкам экспертов, он будет продолжаться от четырех до пяти лет. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на представителей фонда, объединяющего родственников жертв катастрофы.

«Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника [9 марта] и до того, как мы получим решение в этом суде», — глава фонда Пит Плюг. По его прогнозам, следователи смогут доказать вину обвиняемых, однако те, в свою очередь, «могут уйти в апелляции».

4 марта сообщалось, что суд по делу о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году может необъективно назначить виновных в катастрофе. Так считает депутат самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский.

Материалы по теме Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу

В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Начало судебных заседаний по делу о крушении самолета начнется 9 марта.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

18 февраля из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что на месте крушения не было найдено ни одного ракетного комплекса «Бук». Несколько дней спустя JIT заявила о наличии свидетеля запуска ракеты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!