В ДНР усомнились в объективности суда по делу о крушении MH17

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году может необъективно назначить виновных в катастрофе, считает депутат самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, решение по катастрофе рейса МН-17 предсказать несложно. Депутат полагает, что приговор будет вынесен на основании доказательств из аудио- и видеоматериалов неизвестного происхождения, постов в социальных сетях, а также показаний неизвестных свидетелей.

Таким образом, приговор вынесут тем лицам, которых назвали виновными «через час после трагедии», полагает Бердичевский. «А это будет необъективно», — сказал он.

Депутат также полагает, что следствие не обращает внимания на следы обработки фотографий и видео, продолжая считать их «неопровержимыми доказательствами».

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В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Начало судебных заседаний по делу о крушении самолета начнется 9 марта.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

18 февраля из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что на месте крушения не было найдено ни одного ракетного комплекса «Бук». Несколько дней спустя JIT заявила о наличии свидетеля запуска ракеты.

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