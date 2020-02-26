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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 останутся в тайне

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Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, телеканал NOS.

Судебный следователь постановил, что свидетели имеют право на защиту, поскольку могут чувствовать себя в опасности или может существовать угроза их здоровью или безопасности.

Из постановления также следует, что повестки о вызове в суд направила прокуратура всем четырем подозреваемым — троим россиянам и одному украинцу — 2 октября 2019 года. Им предъявляются обвинения в убийстве.

По данным Nieuwsuur, один из свидетелей получил отказ в сохранении личности в тайне. Как считают следователи, этот человек действительно может чувствовать себя в опасности, однако гарантировать его анонимность практически невозможно. При этом девять свидетелей дали свои показания в 2019 году. Трое дали показания в 2018 году, а еще один — в 2016 году.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа обвинила в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Однако 18 февраля из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не обнаружили на месте крушения ни одного ракетного комплекса «Бук». Несколько дней спустя JIT заявила о наличии свидетеля запуска ракеты.

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