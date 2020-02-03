Мир
 
Последние новости
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Россиянин на сноуборде упал на пень и пробил легкое
В партии Зеленского оценили идею депутата продать пса для оплаты ЖКХ
Появились подробности о депортации зараженных коронавирусом из России
Вирус разогнал китайских работников по домам
Подравшегося с росгвардейцем боксера арестовали
Новый складной телефон Samsung попал на видео
Турецкие силовики сорвали покушение 17 киллеров на главного вора Азербайджана
Чиновник захотел платить замам за думы о хорошей жизни россиян
Новости партнеров

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Перейти в «Мою Ленту»

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает адвокат одного из фигурантов Елена Кутьина. Информацию об этом публикует ТАСС.

Одного из них, Олега Пулатова, будут защищать адвокаты из международной группы — двое голландских и один российский, добавила она. Кутьина подчеркнула, что они будут работать «в соответствии со всеми нормами международного права».

«При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела (...) будет независимым и объективным», — заявила адвокат.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа обвинила в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В российском МИД заявили, что инцидент со сбитым Boeing превратился в инструмент нечистоплотной политической игры против России.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЕСПЧ допустил экстрадицию «ценного свидетеля» по делу МН17
МИД России высказался о расследовании MH17
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Другие материалы рубрики
Мир00:0230 января
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)

Свобода по-американски

Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
15:43Сегодня

Британия передумала миловать террористов

15:02Сегодня

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

15:4828 января

Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли

Мир00:0329 января

«Америка не может не ответить»

Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
19:4429 января

Полсотни военных США получили черепно-мозговые травмы из-за атаки Ирана

14:52Сегодня

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

14:31Сегодня

Эрдоган послушал гимн Украины и изрек «Слава Украине!»

Мир00:0327 января

«Мы не несем традиционные ценности»

Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
14:32Сегодня

Россия и Турция отменили патрулирование в Сирии из-за атаки войск Асада

13:55Сегодня

Польша заявила о победе в историческом споре с Россией

13:48Сегодня

Иран категорически отказался от любых переговоров с США

Россия
Россиянин убил партнершу за нежелание рожать ребенка
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом из Китая
Его уже внесли в один список с чумой и сибирской язвой. Под наблюдением врачей — тысячи россиян
«Страна-мечта, которой, возможно, и нет на свете»
Как советские люди слушали рок, носили джинсы и боялись иностранных конфет с лезвиями
Чиновник захотел платить замам за думы о хорошей жизни россиян
Китайский коронавирус добрался до России
Россиян эвакуируют из Китая, отменяют рейсы и закрывают границу
В России назвали число контактировавших с потенциальными носителями коронавируса
«Китай всегда был источником опасности»
Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
Все материалы
Мир
Эрдоган напомнил об «аннексии» Крыма Россией
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Новый коронавирус стал смертельнее атипичной пневмонии
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Посол рассказал о нарушениях закона при поездке погибших журналистов в ЦАР
Все материалы
Бывший СССР
Мужчину застрелили в центре Киева
Немецкие солдаты и евреи на оккупированной территории. Шауляй, июль 1941 года. «Немцы были очень довольны»
Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
Украина захотела от Ирана увеличения компенсаций семьям жертв крушения Boeing
«Русские нанимали наших ветеранов»
Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»
Все материалы
Экономика
«Газпром» неожиданно стал опорой российской экономики
«Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно»
Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Финансовый монстр
Американец заработал миллиарды на чужих бедах. Его никто не может остановить
Россияне накопили долгов перед банками
Железом золото добывается
Чем живет российский лом и почему отрасль не поддерживает идею введения биржевых торгов?
Подсчитана доля желающих покинуть Россию
Все материалы
Силовые структуры
Российского журналиста насильно посадили в автомобиль и устроили ему обыск
Темные времена
 
Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названы версии обрушения кафе в российском городе
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Угрожавшую взорвать себя и самолет россиянку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Названо истинное число зараженных смертельным коронавирусом
«Прогноз неутешительный»
 
Раскрыта правда о продвинутых технологиях древних людей
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Раскрыта скорость 6G
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Пересмотрена история раннего человечества
Все материалы
Спорт
Уснувший на Супербоуле фанат разошелся на мемы
Харольд Коннолли и Ольга Фикотова«Давай напишем президенту»
Олимпийская чемпионка улетела в США ради любви. Родная страна отказалась от нее
У трехкратного чемпиона мира из России нашли допинг
Забит Магомедшарипов (в центре) после боя с Келвином Каттаром«Для нас пределов нет»
Легендарные бойцы и миллионы фанатов. Как UFC покорил Россию
Адвокат напавшего на росгвардейца боксера рассказал свою версию случившегося
Капкан для «лис»
Битва «Лестера» и «Челси» за Лигу чемпионов, новая испытание Моуринью — главные интриги тура АПЛ
Олимпийская чемпионка посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Все материалы
Культура
Умер автор памятника самому известному российскому вору в законе
Ди ЭнджелоВуду жить
Сакральное и сексуальное: как 20 лет назад один альбом навсегда изменил черную музыку
В сеть слили признание Эмбер Херд об избиении Джонни Деппа
Среди официальных претендентов на «Евровидение» оказались Little Big и Гагарина
Андрюха, у нас труп
Фанатики, нацисты и смертельные игры: какие сериалы смотреть в феврале
Вышел трейлер сериалов «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи»
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев увидел скрытый смысл в новом коде свердловского региона 666
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Рекламу со звездой «Игры престолов» назвали самым расстраивающим роликом
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Шакира подвигала языком на камеру и стала мемом
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Популярная российская ведущая раскрыла изнанку телевидения
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон одержала новую победу над Меган Маркл
Самое красивое оружие СССР
Как советская модель прославилась на весь мир, но закончила жизнь в психбольнице
Джиджи Хадид снялась топлес для журнала Vogue
Кокетка, гульфик и союзка
Странные названия самых обычных вещей: сложный тест
Раскрыт способ борьбы Кейт Миддлтон с задирающим юбку ветром
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности
Все материалы
Путешествия
Объяснена причина отказа в посадке в Москве немецкому самолету из Китая
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали фашистам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за коронавируса
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Россиянам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в Китай
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами
Все материалы
Из жизни
Мужчина расклеил по городу объявления о поиске жены и нашел девушку
Смертельно больная невеста умерла за несколько часов до свадьбы
«Понюхай, ощути запах Афганистана!»
Россиянин влюбился в Афганистан. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
Медсестра попыталась отравить морфием пятерых новорожденных
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Невиновный мужчина провел 43 года в тюрьме и остался без компенсации
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Все материалы
Hyundai показала внешность новой Creta
Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
«День сурка» от Jeep, погоня в духе «Форсажа» от Porsche и вдохновляющий ролик от Kia
Появилась новая информация о Kia Seltos для России
Месяц живем с новой Mazda3: часть 1
Длительный тест «матрешки» нового поколения: первые впечатления от хэтчбека за 1,8 млн рублей
«АвтоВАЗ» начал собирать Lada Largus с новым дизайном
Самая дорогая BMW в России
Видео: BMW M760Li за 14 миллионов рублей, которая завтракает спорткарами
Mercedes-Benz выпустит 32 новинки за два года
Все материалы
Дом
В российских регионах начали раздавать бесплатную землю
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Российскую улицу назвали в честь Путина для привлечения внимания
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
В России появится первый частный город
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россиянка приютила цыганок и взяла кредит на снятие порчи
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы