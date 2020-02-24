Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету. Об этом в эфире канала CBS заявил глава JIT Фред Вестербеке.

Он уверен, что ракету запускали с помощью российского зенитного комплекса «Бук». «Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их», — отметил глава следственной группы, отвечая на вопрос, есть ли свидетель запуска ракеты.

Вестербеке также подчеркнул, что российская сторона вообще не помогала расследовать дело в течение последних пяти лет. Он добавил, что Москва должна была предоставить всю необходимую информацию и доказательства. «Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам: "мы сделали ошибку" или "мы сделали то, чего не должно было случиться"», — заключил он.

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18 февраля из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не обнаружили на месте крушения малайзийского Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук». В докладе также говорилось, что самолет пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией «Буков».

19 июня 2019 года Совместная следственная группа обвинила в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В российском МИД заявили, что инцидент со сбитым Boeing превратился в инструмент нечистоплотной политической игры против России.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

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