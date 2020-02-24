Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету. На своей странице в Facebook дипломат сравнила слова главы JIT Фреда Вестербека с балаганом.

«Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган», — отреагировала Захарова.

Материалы по теме Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу

24 февраля Вестербеке заявил о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету. Он уверен, что ракету запускали с помощью российского зенитного комплекса «Бук». «Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их», — отметил глава следственной группы, отвечая на вопрос, есть ли свидетель запуска ракеты.

В то же время 18 февраля стало известно, что сотрудники Службы военной разведки и безопасности Нидерландов не нашли на месте крушения ни одного ракетного комплекса «Бук».

Обвиняемыми по делу выступают россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». 9 марта в Гаагском суде состоится рассмотрение дела о крушении самолета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru