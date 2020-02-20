Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что некоторые из распространенных без разрешения материалов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (JIT, ССГ) расследования.

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18 февраля издание Bonanza Media опубликовало ранее неизвестные документы следственной группы. В частности, там появилась стенограмма беседы независимого корреспондента из Германии Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии о свидетелях, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17. Второй документ полиции свидетельствует о том, что почти через год после трагедии австралийские эксперты работали с обрезанными изображениями, которые кроме того были отредактированы.

Остальные опубликованные документы описывались как данные голландской разведки, согласно которым сотрудники спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук». Также сообщалось, что голландская сторона знала о расположении комплексов во время конфликта в Донбассе.

Bonanza Media называет себя платформой для независимых журналистов. Ее основатели — Макс ван дер Верфф и Яна Ерлашова сняли фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования». Известно, что до этого Ерлашова работала на телеканале RT, который финансируется из федерального бюджета России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление таких данных «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны». В государственной прокуратуре Нидерландов заявили, что дадут оценку этим данным в зале суда.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

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