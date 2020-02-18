Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17

Новые данные военной разведки Нидерландов об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году ставят под сомнение позицию международной следственной группы, которая обвинила Россию в причастности к катастрофе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, российская сторона не была допущена к международному расследованию, поэтому не доверяет его результатам. «России было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям», — отметил Песков.

Опубликованная в СМИ информация о том, что MH17 пролетал вне зоны досягаемости всех используемых Украиной и Россией комплексов «Бук», «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», добавил представитель Кремля.

Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук». Также сообщалось, что голландская сторона знала о расположении комплексов во время конфликта в Донбассе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

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