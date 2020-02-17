Киев отреагировал на сообщения об увольнении украинских прокуроров по делу MH17

Киев отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения об увольнении всех украинских прокуроров, расследующих дело о крушении малайзийского «Боинга» MH17 в 2014 году под Донецком. Официальное сообщение опубликовал офис генерального прокурора Украины.

Ведомство заявило, что в работе международной следственной группы участвуют четыре представителя офиса, на национальном уровне задействованы девять сотрудников. Они имеют опыт расследования военных преступлений, преступлений против человечности и терактов. Все это позволяет обеспечить высокий уровень профессионализма. Сам офис генпрокурора находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами.

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Ранее нидерландская газета NRC Next сообщила, что все шесть украинских прокуроров по делу MH17 были отстранены от работы в рамках реформы генеральной прокуратуры. В последние месяцы в Совместной следственной группе (ССГ) не было ни одного представителя республики. Увольнение может помешать дальнейшему расследованию в отношении новых возможных подозреваемых.

В 2019 году ССГ назвала четырех обвиняемых в крушении «Боинга». Ими оказались один гражданин Украины и три россиянина, в том числе бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков).

Малайзийский «Боинг», летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.

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