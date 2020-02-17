Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на нидерландскую газету NRC Next.

Уволены Олеся Скрипник и Олег Пересада, входившие в Совместную следственную группу (ССГ) от Киева, и еще четыре человека, работавшие в украинском подразделении по расследованию авиакатастрофы. В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора из Украины.

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По данным нидерландского издания, это не повлияет на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, который должен начаться 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье в 2019-м. Однако увольнения могут помешать дальнейшему расследованию в отношении других возможных подозреваемых. Прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется минимум год, чтобы ознакомиться с документами.

В июне прошлого года ССГ назвала имена четырех подозреваемых: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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