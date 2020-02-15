Россия оценила отказ Нидерландов в просьбе самостоятельного суда по делу MH17

Генеральная прокуратура России расценила отказ Нидерландов в просьбе самостоятельно судить троих обвиняемых в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 россиян как уклонение от всестороннего расследования катастрофы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Проведение всестороннего расследования авиакатастрофы, отмечают в Генпрокуратуре, предписано резолюцией Совбеза ООН. Представители ведомства отметили, что участие сотрудников правоохранительных органов России обеспечило «право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных, вне зависимости от их гражданской принадлежности».

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В Генпрокуратуре также пояснили, что обращение было направлено в Министерство юстиции Нидерландов в связи с тем, что Россия заинтересована в проведении всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств данной авиакатастрофы, в том числе и возможной причастности к ней российских граждан.

13 февраля агентство Reuters со ссылкой на письмо министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент сообщило, что Москва в октябре 2019 года обратились к Гааге с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых по делу MH17 рассматривал российский суд. Просьба была отклонена.

Обвиняемыми по делу о крушении Boeing в Донбассе проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. В беседе с журналистами принадлежащего бизнесмену Григорию Березкину издания РБК Стрелков заявил, что ничего не знал о запросе России самостоятельно судить обвиняемых по делу MH17, и его позиция остается неизменной: «Где бы ни проходил суд, — ополчение Boeing не сбивало».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

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