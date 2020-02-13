Нидерланды отказали России в просьбе самостоятельно судить подозреваемых по MH17

Нидерланды отказали России в просьбе разрешить самостоятельно судить троих подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 на ее территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.

Известно, что соответствующий запрос поступал в октябре 2019 года. Нидерландский министр ответил, что передача обвинения по трем подозреваемым россиянам не является приемлемым вариантом развития событий.

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3 февраля Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

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