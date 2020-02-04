Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, он не признает, что нидерландская прокуратура правомочна предъявлять ему обвинение. Журналисты агентства поинтересовались у Стрелкова, готов ли он дать показания по данному делу. «Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно», — заявил он.

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3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

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