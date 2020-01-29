Обладатель неизвестных данных об MH17 захотел выступить в суде на стороне защиты

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, самостоятельно расследовавший трагедию малайзийского Boeing MH17, захотел стать свидетелем в суде на стороне защиты. Об этом предполагаемый обладатель неизвестных данных рассказал РИА Новости.

«Я думаю, что один из подозреваемых и его адвокаты на процессе в Гааге вызовут господина Афшара (сотрудника Реша — прим. «Ленты.ру») и меня в качестве свидетелей, чтобы раскрыть все доказательства», — заявил он агентству.

По его словам, любое иное развитие событий будет абсурдом — отсутствие на судебном процессе доказательств, которыми он располагает, «не имело бы законных оснований на международном уровне».

28 января стало известно, что один из четверых подозреваемых по делу MH17 заявил о желании участвовать в процессе. Об этом сообщил представитель суда, не назвав при этом имя подозреваемого.

Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

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Реш еще 21 ноября прошлого года сообщил, что хочет озвучить известные ему данные в суде. Он занимался расследованием крушения с 2014 года и утверждает, что ему известны имена ответственных за катастрофу лиц и другие данные о ней, которые якобы игнорирует международное сообщество.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена четверых обвиняемых по делу о крушении «Боинга». По версии следствия, они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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