Неизвестные данные о виновных в крушении MH17 захотели раскрыть в суде

Частный детектив из Германии Йозеф Реш, собравший новые доказательства в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 в Донбассе, готов выступить свидетелем на открытом процессе в Гааге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката расследователя.

Представитель Реша назвал это последней возможностью следствия узнать о содержании неизвестных данных. «Для этой цели вы (...) имеете возможность подать запрос о привлечении моего клиента в качестве свидетеля», — говорится в письме адвоката в прокуратуру Нидерландов. Там также отмечается, что доказательства свидетельствуют о лицах, которые ответственны за обстрел «Боинга».

Судебное рассмотрение дела о крушении МН17 начнется в марте 2020 года.

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Реш расследовал крушение МН17 с 2014 года. Он утверждает, что заказчик, имя которого детектив не может назвать по условиям контракта, предложил ему 47 миллионов долларов за информацию о причинах катастрофы. В середине 2015 года к Решу обратился информатор, представивший ценные сведения и получивший за них вознаграждение. Приблизительно через год прокуратура в Германии привлекла Реша к расследованию уголовного дела «о военном преступлении» в качестве свидетеля, а затем швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла банковскую ячейку детектива. Он утверждает, что там хранились важные документы, которые ему так и не вернули.

Ранее в ноябре Совместная следственная группа обратилась к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о крушении «Боинга». Следствие хочет выяснить, была ли связь между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и высокопоставленными российскими чиновниками.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена четверых обвиняемых по делу о крушении «Боинга». По версии следствия, они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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