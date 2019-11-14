В России прокомментировали новые данные следствия по делу МН17

В МИД России заявили, что считают выводы Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» подогнанными под заранее вынесенный вердикт. С таким комментарием выступила в четверг, 14 ноября, официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает «Интерфакс».
По ее словам, обнародованные данные ССГ о политической связи между российскими чиновниками и лидерами ДНР необходимо тщательно проверить. Захарова подчеркнула, что Россия всегда готова оказывать содействие в поисках правды.
Ранее 14 ноября Совместная следственная группа обратилась к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о крушении «Боинга». Следствие хочет выяснить, была ли связь между ДНР и высокопоставленными российскими чиновниками. Кроме того, опубликованы расшифровки телефонных разговоров, в которых упоминаются министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента России Владислав Сурков.
19 июня Совместная следственная группа обвинила в гибели самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В российском МИДе заявили, что инцидент со сбитым «Боингом» превратился в инструмент нечистоплотной политической игры против России.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук».