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10:54, 26 апреля 2024Россия

Названы причины более короткой жизни мужчин в сравнении с женщинами

Мурашко: в России мужчины живут меньше женщин, так как не заботятся о себе

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В России мужчины в среднем живут на десять лет меньше женщин, так как злоупотребляют алкоголем, курят и меньше заботятся о себе. Такие причины более короткой в сравнении с женщинами продолжительности жизни мужчин назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

По заявлению главы министерства , все перечисленное относится к факторам риска и приводит к более высокому, чем у женщин, уровню заболеваемости.

«[Это также связано] с меньшей приверженностью заботе о своем здоровье», — объявил Мурашко.

Как ранее сообщала «Ленте.ру» главврач больницы имени Виноградова профессор Ольга Шарапова, средняя продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем у женщин, в том числе из-за особенностей накопления жира.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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