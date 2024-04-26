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10:49, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

В Европе предрекли ВСУ отступление

Seznam zprávy: после взятия Россией Очеретино ВСУ могут продолжить отступать

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

После взятия российскими военными Очеретино Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут продолжить отступать. Такой вариант развития событий предрек журналист чешского издания Seznam zprávy Матуш Лазеневский.

«Ситуация для Украины по-прежнему неблагополучная. Она нестабильная, и можно ожидать дальнейшего отступления [ВСУ]», — прокомментировал журналист европейского издания.

Лазеневский подчеркнул, что Российская армия превосходит ВСУ в ресурсах, в частности в артиллерийских снарядах и численности личного состава. Кроме того, Украина не может оказать сопротивление Военно-воздушным силам России.

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Ранее в Германии назвали возможный план России на Украине после взятия Очеретино. Отмечалось, что Российская армия может направиться на запад Украины.

23 апреля сообщалось, что Очеретино было оставлено украинской бригадой без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт. Комментируя случившееся, на Украине подчеркнули, что уход украинских военных из Очеретино обнажил ряд проблем в ВСУ.

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      Мария Большакова
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