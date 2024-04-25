Welt: если армия России удержит Очеретино, то направится на запад Украины

Если Вооруженные силы России удержат Очеретино, то направятся на запад Украины, считает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. Возможный план действий армии России на Украине он назвал в эфире телеканала, запись доступна на YouTube.

«Если российские войска смогут удержать Очеретино, это будет успехом. Так как в этом случае у них появится возможность продвигаться дальше на запад [Украины]» — заявил корреспондент европейского телеканала.

Ваннер добавил, что в таком случае целями Российской армии могут стать Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск.

23 апреля стало известно, что одна из украинских бригад оставила Очеретино без соответствующего приказа от военного командования. Это позволило российским войскам занять населенный пункт. Позднее на Украине заявили, что отступление Вооруженных сил Украины из Очеретино подняло ряд проблем в украинской армии.