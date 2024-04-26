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10:55, 26 апреля 2024Россия

ВСУ выпустили 11 снарядов по российскому региону

Курский губернатор Старовойт: ВСУ выпустили по Коровяковке 11 снарядов

Фото: Ukrainian Air Assault Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по селу Коровяровка Глушковского района 11 снарядов. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Повреждены 5 домовладений, магазин и личный автомобиль. Также перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света», — сообщил глава региона.

Старовойт пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановлению поврежденной инфраструктуре, когда это позволит оперативная обстановка. Сейчас специалисты проводят подомовой обход.

В пятницу, 26 апреля, ВСУ ударили по Белгородской области — в регионе системы противовоздушной обороны перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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