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10:43, 26 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали лучшие места в переполненном автобусе

Психолог Булгакова: в переполненном автобусе лучше всего занимать место у окна

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В переполненном городском автобусе лучше занимать место у окна. Об этом NEWS.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

Булгакова объяснила, что к окну можно прислонить голову, давая шее отдохнуть. Также сидя у окна можно быть уверенным, что на вас не навалится другой пассажир, стоящий в проходе, добавила психолог. Если сидячих мест нет, лучше встать у стенки, где можно опереться и отдохнуть.

Другое удобное место — у окна с перилами, за которые можно держаться. «Любая опора снизит нагрузку на ноги. Не стойте у выхода, по возможности снимайте со спины рюкзак», — добавила Булгакова.

Ранее хирург Александр Умнов дал россиянам совет о том, как не уставать, сидя за рабочим столом в офисе. По его словам, для этого нужно делать перерывы, чтобы выполнить несколько физических упражнений — например, наклоны корпуса в стороны, сведение и разведение локтей перед собой и сведение лопаток.

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      Мария Черкасова
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