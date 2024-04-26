Россиянам назвали лучшие места в переполненном автобусе

Психолог Булгакова: в переполненном автобусе лучше всего занимать место у окна

В переполненном городском автобусе лучше занимать место у окна. Об этом NEWS.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

Булгакова объяснила, что к окну можно прислонить голову, давая шее отдохнуть. Также сидя у окна можно быть уверенным, что на вас не навалится другой пассажир, стоящий в проходе, добавила психолог. Если сидячих мест нет, лучше встать у стенки, где можно опереться и отдохнуть.

Другое удобное место — у окна с перилами, за которые можно держаться. «Любая опора снизит нагрузку на ноги. Не стойте у выхода, по возможности снимайте со спины рюкзак», — добавила Булгакова.

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