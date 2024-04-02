Названы простые упражнения для здоровья спины

Хирург Умнов: избавиться от неприятных ощущений в спине в офисе помогут наклоны

Ряд простых упражнений, которые офисные работники могут выполнять не отходя от рабочего места, помогут избавиться от неприятных ощущений в спине, рассказал хирург Александр Умнов. Простые упражнения для здоровья позвоночника он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Умнова, избавиться от неприятных ощущений и скованности помогут наклоны корпуса в стороны, сведение и разведение локтей перед собой, сведение лопаток. «Отводите по очереди руки назад. Поднимайте руки вверх. Скрещивайте руки на груди — самообнимашки», — перечислил он.

Также к этим упражнениям, продолжил Умнов, можно добавить сведение рук за спиной, сгибание спины в полуприседе и вис и подтягивания на турнике, если он установлен в офисе.

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