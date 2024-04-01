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17:41, 1 апреля 2024Забота о себе

Анестезиолог предостерег от лечения зубов под наркозом

Анестезиолог Афончиков: риски при наркозе в стоматологии повышаются

Фото: PxHere

Наркоз — это не простая процедура, которую можно делать всем, предупредил анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Афончиков. От лечения зубов под наркозом он предостерег опасающихся боли россиян в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Афончикова, даже при использовании современного наркоза случаются ситуации, когда человека не удается спасти после анестезии при лечении зубов. «В операционной наркоз проводят при всем необходимом оборудовании, поэтому мы готовы к любому сценарию. А есть ли мониторы, аппараты искусственного дыхания в кабинете стоматолога?» — отметил он. Анестезиолог предупредил, что риски при наркозе вне операционной на порядок повышаются, даже если перед этим человек обследовался и сдал все анализы.

Любые стоматологические процедуры, заверил врач, можно сделать под местной анестезией. Сам Афончиков никогда не согласился бы на лечение зубов под общим наркозом. «Меня однажды оперировали. Так я не операции боялся, а наркоза. Потому что профессионал и знаю, какие сценарии могут быть при общей анестезии», — подчеркнул он.

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Анестезиолог обратил внимание на то, что наркоз показан пациентам с сопутствующей патологией, когда местная анестезия нежелательна, и детям при обширном кариесе, поскольку их сложно долго удержать в кресле. Такое лечение, подчеркнул он, должно проходить в операционной.

Ранее хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов оценил влияние наследственности на здоровье ротовой полости. Специалист объяснил: от родителей часто наследуются дефекты прикуса.

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      Александра Лисица
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