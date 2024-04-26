Россия нанесла мощный удар по железнодорожной станции на Украине. В этот момент туда прибыл поезд с бойцами ВСУ

ВС России нанесли мощный удар по поезду ВСУ в Балаклее Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России днем в четверг, 25 апреля, около 16:40 нанесли мощный удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области. В этот момент происходила разгрузка личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Приехал поезд с личным составом вэсэушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — неизвестно. Скорых много, все оцепили Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

На Украине сообщили о десяти пострадавших в результате удара по станции

Издание «Страна.ua» со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова сообщило, что при ударе в районе Балаклеи пострадали по меньшей мере десять человек.

«Фактически от этого удара на расстоянии 15 метров стоял поезд с людьми… Там частично разрушено помещение. И вокзала, и технические постройки. Разрушены колеи», — сообщил Синегубов.

Издание также опубликовало видео, сделанное на месте прилета. Уточняется, что «Укрзализныця» отменила все электрички, идущие из Изюма в сторону Харькова, а идущие из Харькова ограничила последней станцией перед Балаклеей. По информации Украинской железной дороги, всего было нанесено три удара по ж/д веткам в разных регионах.

Еще одним ударом ВС России сорвали ротацию и подвоз боекомплектов

Лебедев добавил, что Российская армия 25 апреля также нанесла удар по железнодорожной станции в поселке Удачное Донецкой народной республике, в результате которого удалось сорвать ротацию и подвоз боекомплектов.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

При атаке на вокзал в городе Смела Черкасской области, продолжил он, во время прибытия военного состава произошел взрыв с последующей детонацией. Также под удар попала станция в поселке городского типа Боровая в Харьковской области. Об этой атаке на данный момент нет никаких подробностей.

Под Харьковом уничтожили базу атаковавших Белгородскую область ДРГ

В пятницу, 26 апреля, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал об уничтожении под Харьковом базы диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая атаковала Белгородскую область.

По его словам, был разрушен пункт дислокации ВСУ в Чугуевском районе. ДРГ располагалась в учебном заведении населенного пункта Кирилловка. Ее удалось уничтожить высокоточным ударом ВС России. «По предварительной информации, кроме личного состава ВСУ, уничтожены западные инструкторы и наемники», — добавил Марочко.

Несколькими днями ранее российские войска ракетным ударом поразили здание военной части ВСУ возле Горбатого моста в Одессе, о чем также рассказывал Лебедев. «Взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом"», — отметил партизан.